Hamas dice sì al piano Trump per Gaza, annuncia di essere pronta a rilasciare tutti gli ostaggi e a trasferire il controllo della Striscia a un ente palestinese, sulla base di un sostegno arabo e islamico. Secondo fonti arabe, l’organizzazione terroristica ha trasmesso ai mediatori la risposta al piano in venti punti del presidente americano e ha recepito l’ultimatum che l’inquilino della Casa Bianca aveva lanciato dal suo canale social Truth: «Accetti il piano per Gaza entro le 18 di domenica, ora di Washington, o sarà l’inferno».Non è ancora detto che le porte degli inferi non si aprano per i boia del 7 ottobre, secondo una dichiarazione su Telegram ci sarebbero ancora alcuni punti «da chiarire» prima di formulare un sì definitivo al piano, rimangono insomma questioni aggiuntive, ma di sicuro la clamorosa svolta arrivata ieri sera nella difficile situazione mediorientale porta la firma degli Stati Uniti di Trump e passa dal consenso dei Paesi del Golfo, compatti sulla necessità di attuare il piano del tycoon per la Striscia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Hamas dice sì a Trump: "Rilasceremo gli ostaggi"