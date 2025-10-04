Hamas dà l’ok al rilascio degli ostaggi Trump ordina lo stop ai bombardamenti su Gaza

Gaza, 4 ottobre 2025 – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato oggi un ultimatum pubblico a Hamas: entro domenica 5 ottobre alle ore 18:00 di Washington (mezzanotte in Italia) il movimento palestinese avrebbe dovuto accettare il suo piano in 20 punti per la fine della guerra a Gaza (leggi qui), altrimenti “si scatenerà un inferno come mai visto”. L’avvertimento è arrivato via Truth Social e anticipato dai principali media americani. In serata, Hamas ha diffuso una dichiarazione in cui afferma la disponibilità a liberare tutti gli ostaggi nel quadro della proposta americana, “a condizione” che siano soddisfatti i requisiti operativi e negoziali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it