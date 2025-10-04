Hamas apre | Pronti a discutere anche delle armi Trump spinge per la pace

Laverita.info | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta dopo mesi di guerra, il movimento islamista mostra disponibilità al dialogo e accetta in linea di principio il piano statunitense. Israele valuta una tregua parziale ma lega ogni passo alla sicurezza e al controllo militare su Gaza. 🔗 Leggi su Laverita.info

hamas apre pronti a discutere anche delle armi trump spinge per la pace

© Laverita.info - Hamas apre: “Pronti a discutere anche delle armi”. Trump spinge per la pace

In questa notizia si parla di: hamas - apre

Hamas: sì aiuti agli ostaggi se Israele ferma i raid e apre corridoi permanenti. I media: «Netanyahu pronto a liberarli con la forza»

Hamas è pronto a fornire aiuti agli ostaggi se Israele apre corridoi umanitari permanenti

Hamas apre all’accordo sul rilascio degli ostaggi. Ma il ministro israeliano deride il leader di Fatah

hamas apre pronti discutereHamas apre al piano Trump, pronti a rilasciare ostaggi - Hamas afferma che, per porre fine alla guerra di Israele contro Gaza e ottenere il completo ritiro delle forze israeliane dall'enclave, sarebbe ... Segnala iltempo.it

hamas apre pronti discutereHamas apre al piano Usa, Trump: "Pronti a pace duratura" - Il gruppo palestinese si è detto "pronto a rilasciare gli ostaggi" e "discutere i dettagli dell'accordo". msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Hamas Apre Pronti Discutere