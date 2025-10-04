Hamas apre Israele riduce offensiva Trump giorno speciale

Iltempo.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima l'ultimatum lanciato da Donald Trump: Hamas accetti il piano per Gaza entro domenica o sara' l'inferno. Poi la risposta di Hamas: il piano non puo' essere attuato senza negoziati, ma si dice pronto a rilasciare tutti gli ostaggi, proprio come prevede il piano in 20 punti proposto dal presidente Usa. Hamas inoltre spiega di essere disponibile ad avviare immediatamente negoziati sui dettagli della proposta americana e a trasferire il controllo della Striscia di Gaza a un ente palestinese, sulla base di un sostegno arabo e islamico. E' a questo punto che arrivano le nuove parole di Trump: Hamas sembra pronto per una pace duratura, Israele deve smettere immediatamente di bombardare Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

hamas apre israele riduce offensiva trump giorno speciale

© Iltempo.it - Hamas apre, Israele riduce offensiva. Trump, giorno speciale

In questa notizia si parla di: hamas - apre

Hamas: sì aiuti agli ostaggi se Israele ferma i raid e apre corridoi permanenti. I media: «Netanyahu pronto a liberarli con la forza»

Hamas è pronto a fornire aiuti agli ostaggi se Israele apre corridoi umanitari permanenti

Hamas apre all’accordo sul rilascio degli ostaggi. Ma il ministro israeliano deride il leader di Fatah

hamas apre israele riduceHamas apre, Israele riduce l'offensiva su Gaza. Trump: "Giorno speciale" - Prima l'ultimatum lanciato da Donald Trump: Hamas accetti il piano per Gaza entro domenica o sarà l'inferno. Da msn.com

hamas apre israele riduceHamas apre al piano di pace, Israele riduce l’offensiva. “Operazioni al minimo, solo manovre difensive” - Il Capo di Stato Maggiore di Israele all’Idf: “Pronti ad attuazione della prima fase del piano Trump”. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Hamas Apre Israele Riduce