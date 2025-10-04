Hamas apre al piano di tregua Usa ma pone condizioni | Fine della guerra e ritiro dell’IDF

Hamas apre al piano Usa, ma chiede cessate il fuoco e ritiro IDF. GazaTel Aviv – 3 luglio 2025 – Hamas ha annunciato la disponibilità a valutare positivamente il nuovo piano di tregua promosso dagli Stati Uniti, ma fissa paletti chiari e non negoziabili: cessate il fuoco immediato, ritiro totale delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza e accesso garantito agli aiuti umanitari. La risposta arriva a poche ore dall’annuncio del presidente statunitense Donald Trump sull’adesione formale di Israele alla proposta di cessate il fuoco di 60 giorni. Il piano, noto come “Witkoff migliorato”, prevede una tregua temporanea durante la quale dovrebbero essere liberati 10 ostaggi israeliani e restituiti i corpi di altri 18. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it