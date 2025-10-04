Hamas apre al piano di pace Israele riduce l’offensiva Operazioni al minimo solo manovre difensive

Roma, 4 ottobre 2025 - Prima l'ultimatum lanciato da Donald Trump: Hamas accetti il piano per Gaza entro domenica o sarà l'inferno. Poi la risposta di Hamas: il piano non può essere attuato senza negoziati, ma si dice pronto a rilasciare tutti gli ostaggi, proprio come prevede il piano in 20 punti proposto dal presidente Usa. Hamas inoltre spiega di essere disponibile ad avviare immediatamente negoziati sui dettagli della proposta americana e a trasferire il controllo della Striscia di Gaza a un ente palestinese, sulla base di un sostegno arabo e islamico. E' a questo punto che arrivano le nuove parole di Trump: Hamas sembra pronto per una pace duratura, Israele deve smettere immediatamente di bombardare Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hamas apre al piano di pace, Israele riduce l’offensiva. “Operazioni al minimo, solo manovre difensive”

