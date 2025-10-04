Hamas apre a Trump | ‘Libereremo gli ostaggi’ ma restano nodi su disarmo e Gaza

Hamas dice sì al piano Trump: svolta o mossa tattica?. La scadenza fissata da Donald Trump era chiara: entro domenica sera Hamas avrebbe dovuto rispondere al piano americano per Gaza, pena un via libera a Israele per l’“annientamento” delle fazioni armate nell’enclave. E la risposta è arrivata. Con un comunicato diffuso in tarda serata, il movimento islamista ha annunciato di essere pronto a rilasciare tutti gli ostaggi israeliani – vivi e morti – secondo il meccanismo di scambio proposto dagli Stati Uniti, e di voler aprire “immediatamente” i negoziati per i dettagli. Un’apertura definita “storica” dal presidente americano, che su Truth Social ha scritto: “Credo che siano pronti per una pace duratura. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

