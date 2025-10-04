Hamas accetta la proposta di Trump | ostaggi israeliani liberi stop ai bombardamenti su Gaza Il silenzio di Israele
In un colpo di scena che potrebbe segnare la fine di quasi due anni di guerra, il movimento palestinese Hamas ha annunciato l’accettazione della proposta americana per il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani, vivi o cadaveri, e il trasferimento del governo della Striscia di Gaza a un organismo palestinese indipendente. La mossa arriva dopo l’ultimatum lanciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha concesso al gruppo fino a domenica per decidere, minacciando ritorsioni militari. Subito dopo, Trump ha ordinato a Israele di sospendere i bombardamenti, aprendo la porta a negoziati immediati per una “pace duratura”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
