Hamas accetta il piano per Gaza la gioia di Trump e i dubbi di Israele | Il loro è un rifiuto non vogliono la pace

L'organizzazione terroristica ha accettato la proposta in 20 punti per la pace a Gaza, sottolineando la necessità di negoziati immediati per la discussione di alcuni punti critici, tra cui le tempistiche per il rilascio degli ostaggi e il passaggio della gestione della Palestina ad un ente autonomo e internazionale. Una posizione che Israele accoglie come un rifiuto del piano, perché non permette l'immediata attuazione dei suoi punti. Trump, invece, ritiene che la giornata odierna sia da considerarsi storica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Hamas accetta il piano per Gaza, la gioia di Trump e i dubbi di Israele: “Il loro è un rifiuto, non vogliono la pace”

