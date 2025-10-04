Hamas accetta di rilasciare tutti gli ostaggi Trump chiede di fermare i bombardamenti su Gaza

Wired.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas ha accettato di rilasciare tutti gli ostaggi, vivi e morti, dopo l'ultimatum di Trump. Il presidente ha accolto la notizia chiedendo la fine dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza a due anni dal 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Wired.it

hamas accetta di rilasciare tutti gli ostaggi trump chiede di fermare i bombardamenti su gaza

© Wired.it - Hamas accetta di rilasciare tutti gli ostaggi, Trump chiede di “fermare i bombardamenti su Gaza”

In questa notizia si parla di: hamas - accetta

Gaza, Al Jazeera: "Hamas accetta la nuova proposta di cessate il fuoco"

Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”

Media: se Hamas non accetta la tregua, Israele la annetterà Gaza. L’Olanda contro i ministri Ben-Gvir e Smotrich

hamas accetta rilasciare tuttiHamas accetta di rilasciare tutti gli ostaggi, Trump chiede di “fermare i bombardamenti su Gaza” - Il presidente ha accolto la notizia chiedendo la fine dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza a ... Secondo wired.it

Svolta a Gaza?Hamas accetta di rilasciare gli ostaggi e di avviare il negoziato di pace - Il gruppo terroristico palestinese ha comunicato di essere pronto a liberare gli israeliani, secondo la formula proposta dal piano di Trump ... Segnala linkiesta.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Accetta Rilasciare Tutti