Hamas accetta di rilasciare tutti gli ostaggi Trump chiede di fermare i bombardamenti su Gaza
Hamas ha accettato di rilasciare tutti gli ostaggi, vivi e morti, dopo l'ultimatum di Trump. Il presidente ha accolto la notizia chiedendo la fine dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza a due anni dal 7 ottobre 2023.
Gaza, Al Jazeera: "Hamas accetta la nuova proposta di cessate il fuoco"
Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”
Media: se Hamas non accetta la tregua, Israele la annetterà Gaza. L’Olanda contro i ministri Ben-Gvir e Smotrich
Conflitto israelo-palestinese: Netanyahu accetta il piano di Trump, ma dichiara: "Se Hamas rifiuta finirò il lavoro" Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza, Hamas lo rifiuta. Previsti ritiro graduale di Israele, aiuti umanitari e riqualificazione della Striscia.
Hamas accetta di rilasciare tutti gli ostaggi, Trump chiede di "fermare i bombardamenti su Gaza" - Il presidente ha accolto la notizia chiedendo la fine dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza
Svolta a Gaza?Hamas accetta di rilasciare gli ostaggi e di avviare il negoziato di pace - Il gruppo terroristico palestinese ha comunicato di essere pronto a liberare gli israeliani, secondo la formula proposta dal piano di Trump