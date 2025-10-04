Hai macchie ovunque e nessuno strumento è mai abbastanza? Questo lavatappeti le elimina come per magia
Il BISSELL SpotClean C5 è un dispositivo compatto per la pulizia mirata di divani, tappeti e interni auto. Utilizza acqua e detergente per rimuovere macchie localizzate, risultando utile in caso di sporco ostinato o imprevisti domestici. Su Amazon è in vendita a 129,99€, con uno sconto di 20 € rispetto al listino. Grazie al formato ridotto occupa poco spazio ed è facile da riporre, mentre gli accessori in dotazione permettono di intervenire su superfici diverse senza difficoltà. È pensato per chi desidera un apparecchio pratico che riduca la necessità di ricorrere a servizi esterni di pulizia.. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
