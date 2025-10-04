Ha dovuto baciare la bandiera di Israele | Greta Thunberg detenuta in una cella infestata da cimici

Today.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Greta Thunberg si trova in carcere in Israele e sarebbe sottoposta a duri trattamenti. L'attivista ha raccontato alle autorità svedesi le difficoltà che sta vivendo in cella. Thunberg era stata arrestata e allontanata da una delle imbarcazioni della Global Sumud Flottilla che trasportava aiuti a. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dovuto - baciare

Il parroco che ha esposto la bandiera della Palestina in chiesa: “Il popolo reclama la sua libertà” - “La bandiera esposta in chiesa rappresenta un popolo, quello palestinese, che reclama la sua libertà: non ha nulla in comune con i terroristi di Hamas”. Lo riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ha Dovuto Baciare Bandiera