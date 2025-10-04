Guidano il monopattino senza casco | 40 multe

La Polizia di Stato, in particolare personale dell’UPGSP e della Sezione Polizia Stradale di Parma, congiuntamente alla Polizia Locale, ha attuato nei giorni 30 settembre e 2 ottobre scorso dei servizi al fine di infrenare la circolazione pericolosa degli utenti dei monopattini e di verificare il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: guidano - monopattino

Incidente su via Imbriani: coinvolti un’auto e un monopattino #corato - facebook.com Vai su Facebook

Monticelli, cade dal monopattino e finisce sull'asfalto: ragazzo trasportato al Maggiore - X Vai su X

MONOPATTINI NON REGOLARI E CONDOTTI SENZA IL CASCO: RAFFICA DI MULTE DELLA POLSTRADA DI PESCARA - PESCARA – Diverse le infrazioni al Codice della Strada, contestate dalla Polizia Stradale di Pescara in soli 3 giorni di intensificazione dei controlli. Come scrive abruzzoweb.it

Ubriaco e senza casco in monopattino. Sono già settantanove i multati - Sono 79 i trasgressori delle regole di circolazione in monopattino multati dalla polizia locale dall’inizio dell’anno. Da ilgiorno.it