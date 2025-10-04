Guida ubriaca | scatta la maxi multa fino a 6mila euro
Era alla guida dell'auto anche se aveva alzato troppo il gomito. Gli agenti l'hanno fermata insospettiti da quel procedere a zig zag. L'alcoltest ha confermato: la donna aveva un tasso alcolemico ben al di sopra del limite (fissato a 0,5 gl): prima prova 2,32 e la seconda 2,07.Non solo la maxi.
