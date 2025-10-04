Guida ubriaca | scatta la maxi multa fino a 6mila euro

Monzatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era alla guida dell’auto anche se aveva alzato troppo il gomito. Gli agenti l’hanno fermata insospettiti da quel procedere a zig zag. L’alcoltest ha confermato: la donna aveva un tasso alcolemico ben al di sopra del limite (fissato a 0,5 gl): prima prova 2,32 e la seconda 2,07.Non solo la maxi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guida - ubriaca

Ubriaca alla guida, travolge i tavoli di una pizzeria e una donna resta ferita: denunciata

Ubriaca alla guida finisce contro un'altra auto: 56enne rimane senza macchina e patente

Guida un monopattino ubriaca, investe e uccide un padre di due figli: "Sì, sono colpevole"

Guida ubriaca e abbatte il cantiere . Inseguita e fermata sulla Super - Un’auto Toyota Yaris a zig zag sulla Super, lanciata a folle velocità in direzione di Porto Garibaldi. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Guida Ubriaca Scatta Maxi