Guerriglia urbana a Roma dopo corteo pro Gaza in strada vetri rotti segnali divelti e petardi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2025 Dopo il corteo pro Gaza che ha sfilato pacificamente per le vie di Roma, un gruppo di antagonisti in serata nel quartiere Esquilino si è scontrato con la polizia. La guerriglia urbana ha lasciato in strada detriti, vetri rotti, petardi spenti e segnali divelti. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

