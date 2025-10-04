Guerriglia urbana a Roma dopo corteo pro Gaza in strada vetri rotti segnali divelti e petardi – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2025 Dopo il corteo pro Gaza che ha sfilato pacificamente per le vie di Roma, un gruppo di antagonisti in serata nel quartiere Esquilino si è scontrato con la polizia. La guerriglia urbana ha lasciato in strada detriti, vetri rotti, petardi spenti e segnali divelti. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: guerriglia - urbana
In Spagna parte la guerriglia urbana
Francia, guerriglia urbana nelle banlieue da Limoges a Béziers
Scene di guerriglia urbana per le vampe: quattordicenne finisce in comunità, denunciati i genitori
Agenti feriti nella guerriglia urbana scoppiata a Roma - X Vai su X
La giovane donna è in prognosi riservata dopo essere stata colpita da un lacrimogeno. Sui disordini di giovedì sera, il sindaco Lepore condanna la "guerriglia urbana" - facebook.com Vai su Facebook
Guerriglia urbana a Roma dopo corteo pro Gaza, in strada vetri rotti, segnali divelti e petardi - (Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2025 Dopo il corteo pro Gaza che ha sfilato pacificamente per le vie di Roma, un gruppo di antagonisti in serata nel quartiere Esquilino si è scontrato con la polizia. Da msn.com
Manifestazione Pro Pal a Roma, è guerriglia urbana: oltre 15 fermati - A Roma la manifestazione pro Gaza, iniziata nel pomeriggio, ha richiamato una folla imponente: circa 250 mila persone, secondo le stime ufficiali della ... Riporta thesocialpost.it