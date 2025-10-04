Guerriglia Pro-Pal anche a Roma | 54 agenti feriti in 24 ore Meloni | vicina alle forze dell’ordine

Un sentito ringraziamento alle Forze dell’ordine «per il lavoro straordinario svolto in questi giorni complessi, nonostante abbiano dovuto fronteggiare aggressioni, lanci di oggetti e tentativi organizzati di scontro». Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. «La mia vicinanza va a tutti gli agenti rimasti feriti: la loro professionalità e il loro coraggio rappresentano un presidio indispensabile per la sicurezza della nostra Nazione», aggiunge. A Roma bombe carta e un’auto della polizia incendiata. Gli scontri a Roma sono scoppiati dopo il corteo pro Palestina, che nel pomeriggio aveva sfilato per la Capitale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Guerriglia Pro-Pal anche a Roma: 54 agenti feriti in 24 ore. Meloni: vicina alle forze dell’ordine

Guerriglia a Roma, Meloni a testa in giù e i pro Pal incendiano auto e assaltano gli agenti - Bandiere e cori per i terroristi nel cuore del corteo, poi dal corteo si sono staccati Black Black e antagonisti che hanno messo a ferro e fuoco la città. Da msn.com

Marea pro-Pal invade Roma, gli organizzatori: 'Siamo un milione' - Nel tardo pomeriggio si è staccato un gruppo di alcune centinaia di incappucciati, deviato il percorso per avvicinarsi ai palazzi istituzionali: scontri, barricate, cassonetti in fiamme e anche un'aut ... Riporta ansa.it