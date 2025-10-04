Guerriglia a Roma Meloni a testa in giù e i pro Pal incendiano auto e assaltano gli agenti
A Roma ci sono diverse migliaia di persone in piazza per la manifestazione nazionale per Gaza, nonostante gli accordi di pace siano a un punto di svolta. Le immagini di quanto accaduto lo scorso anno il 5 ottobre sono ancora vivide, motivo per il quale la tensione è altissima, soprattutto per il rischio di infiltrati. Sotto la lente gli ambienti più "caldi" e gli arrivi dalle altre città: l'obiettivo è quello di individuare eventuali infiltrati violenti che potrebbero unirsi alla manifestazione che sta sfilando da Porta San Paolo a San Giovanni, motivo per il quale il dispositivo di sicurezza è imponente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: guerriglia - roma
Gaza, guerriglia urbana davanti alla Stazione Centrale di Milano | Disordini anche a Roma, Bologna, Torino e Marghera
Proteste per Gaza, guerriglia urbana davanti alla Stazione Centrale di Milano | Disordini anche a Roma, Bologna, Torino e Marghera
Proteste per Gaza, guerriglia urbana alla Stazione Centrale di Milano: 10 fermati, 60 agenti feriti | Disordini a Roma, Bologna, Torino
Decine di migliaia di persone, ieri sera, alle numerose manifestazioni pro Pal in varie città italiane. A Roma erano in 50mila. A Trieste decine di manifestanti hanno preso d'assalto la stazione sfondando alcune delle porte di ingresso. Scene di guerriglia anc - X Vai su X
Mentre il mondo invoca pace e unità, il calcio continua a essere macchiato da episodi di violenza che trasformano le città in scenari da guerriglia Le ultime - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/scontri-a-nizza-la-uefa-prepara-la-stangata-per-la-roma-di - facebook.com Vai su Facebook
Centinaia di migliaia bloccano Roma. Per Gaza e la Flotilla, contro Israele e Meloni - Quanti sono non si sa: loro dicono "un milione", di certo sono moltissimi. Secondo huffingtonpost.it
Statua di San Giovanni Paolo II imbrattata a Roma, Meloni: “Atto indegno”. Tajani: “Basta odio” - Sulla scultura, posta davanti alla stazion e Termini, apparsa la scritta “Fascista di m... Riporta quotidiano.net