Guerriglia a Roma Meloni a testa in giù e i pro Pal incendiano auto e assaltano gli agenti

Ilgiornale.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma ci sono diverse migliaia di persone in piazza per la manifestazione nazionale per Gaza, nonostante gli accordi di pace siano a un punto di svolta. Le immagini di quanto accaduto lo scorso anno il 5 ottobre sono ancora vivide, motivo per il quale la tensione è altissima, soprattutto per il rischio di infiltrati. Sotto la lente gli ambienti più "caldi" e gli arrivi dalle altre città: l'obiettivo è quello di individuare eventuali infiltrati violenti che potrebbero unirsi alla manifestazione che sta sfilando da Porta San Paolo a San Giovanni, motivo per il quale il dispositivo di sicurezza è imponente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

guerriglia a roma meloni a testa in gi249 e i pro pal incendiano auto e assaltano gli agenti

© Ilgiornale.it - Guerriglia a Roma, Meloni a testa in giù e i pro Pal incendiano auto e assaltano gli agenti

In questa notizia si parla di: guerriglia - roma

Gaza, guerriglia urbana davanti alla Stazione Centrale di Milano | Disordini anche a Roma, Bologna, Torino e Marghera

Proteste per Gaza, guerriglia urbana davanti alla Stazione Centrale di Milano | Disordini anche a Roma, Bologna, Torino e Marghera

Proteste per Gaza, guerriglia urbana alla Stazione Centrale di Milano: 10 fermati, 60 agenti feriti | Disordini a Roma, Bologna, Torino

guerriglia roma meloni testaCentinaia di migliaia bloccano Roma. Per Gaza e la Flotilla, contro Israele e Meloni - Quanti sono non si sa: loro dicono "un milione", di certo sono moltissimi. Secondo huffingtonpost.it

guerriglia roma meloni testaStatua di San Giovanni Paolo II imbrattata a Roma, Meloni: “Atto indegno”. Tajani: “Basta odio” - Sulla scultura, posta davanti alla stazion e Termini, apparsa la scritta “Fascista di m... Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Guerriglia Roma Meloni Testa