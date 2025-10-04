Guerriglia a Roma auto in fiamme e scontri dopo il corteo ProPal

Ilfogliettone.it | 4 ott 2025

Tensione altissima a Roma, lungo via Merulana, dove un gruppo di manifestanti ha ingaggiato violenti scontri con le forze dell’ordine al termine del corteo ProPal. Bombe incendiarie e molotov sono state lanciate contro gli agenti, mentre un’auto è stata data alle fiamme nel cuore della strada. La polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti, schierando camionette e reparti antisommossa per contenere l’avanzata dei gruppi più violenti. Gli scontri, iniziati nei pressi di largo Brancaccio e proseguiti tra piazza Santa Maria Maggiore e l’Esquilino, hanno trasformato il centro della Capitale in un campo di battaglia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

