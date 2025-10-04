Guerra Ucraina Russia media | Di nuovo chiuso aeroporto di Monaco per voli droni LIVE
Polizia ed esercito intervengono all’aeroporto di Praga per una segnalazione di droni in avvicinamento. Putin: "Pericoloso parlare di Tomahawk in Ucraina, questo danneggerà le nostre relazioni anche con gli Stati Uniti". "Tutti i Paesi della Nato sono in guerra con la Russia e non ne fanno mistero", ha dichiarato il leader del Cremlino. "Quando Putin ha mentito a Trump, ho dovuto smascherare queste narrazioni", ha detto Zelensky. Avvistati droni nei cieli di Belgio e Germania. Fotoreporter francese ucciso in Ucrain. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: guerra - ucraina
Orban, 'la Russia ha vinto la guerra in Ucraina'
Orban: Mosca ha vinto guerra in Ucraina
Incontro Trump-Putin in diretta, news sulla guerra in Ucraina: storica stretta di mano tra i leader. Donald esulta: “Vicini ad accordo totale”. Ma non c’è alcun dettaglio
Guerra Ucraina - Russia. Media: “Una quindicina di droni avvistati su una base militare in Belgio” - X Vai su X
Putin: «Potremmo colpire le centrali nucleari in Ucraina. Tutti i Paesi Nato sono in guerra con noi» - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Ucraina, Putin: «Le quattro regioni sono russe, stiamo vincendo». Zelensky: nostri esperti anti-droni arrivati in Danimarca - «L'Ucraina è la nostra prima linea di difesa, dobbiamo mantenere e aumentare il nostro sostegno». Segnala ilmattino.it
Guerra Ucraina Russia, Danimarca: "Abbiamo il mandato per abbattere i droni" - Il ministero della Difesa russo ha rivendicato nel suo ultimo bollettino militare la conquista di Verbove, un villaggio nella regione centro- Secondo tg24.sky.it