Guerra Ucraina Russia media | Di nuovo chiuso aeroporto di Monaco per voli droni LIVE

Tg24.sky.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Polizia ed esercito intervengono all’aeroporto di Praga per una segnalazione di droni in avvicinamento. Putin: "Pericoloso parlare di Tomahawk in Ucraina, questo danneggerà le nostre relazioni anche con gli Stati Uniti". "Tutti i Paesi della Nato sono in guerra con la Russia e non ne fanno mistero", ha dichiarato il leader del Cremlino. "Quando Putin ha mentito a Trump, ho dovuto smascherare queste narrazioni", ha detto Zelensky. Avvistati droni nei cieli di Belgio e Germania. Fotoreporter francese ucciso in Ucrain. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

guerra ucraina russia media di nuovo chiuso aeroporto di monaco per voli droni live

© Tg24.sky.it - Guerra Ucraina Russia, media: "Di nuovo chiuso aeroporto di Monaco per voli droni". LIVE

In questa notizia si parla di: guerra - ucraina

Orban, 'la Russia ha vinto la guerra in Ucraina'

Orban: Mosca ha vinto guerra in Ucraina

Incontro Trump-Putin in diretta, news sulla guerra in Ucraina: storica stretta di mano tra i leader. Donald esulta: “Vicini ad accordo totale”. Ma non c’è alcun dettaglio

guerra ucraina russia mediaGuerra Ucraina, Putin: «Le quattro regioni sono russe, stiamo vincendo». Zelensky: nostri esperti anti-droni arrivati in Danimarca - «L'Ucraina è la nostra prima linea di difesa, dobbiamo mantenere e aumentare il nostro sostegno». Segnala ilmattino.it

guerra ucraina russia mediaGuerra Ucraina Russia, Danimarca: "Abbiamo il mandato per abbattere i droni" - Il ministero della Difesa russo ha rivendicato nel suo ultimo bollettino militare la conquista di Verbove, un villaggio nella regione centro- Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Guerra Ucraina Russia Media