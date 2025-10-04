Guerra arriva l’annuncio di Trump | cosa succede
Il conflitto nella Striscia di Gaza ha registrato un’improvvisa accelerazione diplomatica grazie a un annuncio ufficiale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’attacco del 7 ottobre 2023 aveva segnato uno degli episodi più drammatici degli ultimi anni, con numerosi civili presi in ostaggio, e da allora la situazione è rimasta estremamente tesa. L’annuncio di Trump, trasmesso tramite la sua piattaforma social Truth, ha avuto eco internazionale, attirando l’attenzione di governi, osservatori e opinione pubblica. Leggi anche: Febbre, tosse e brividi: attenzione potrebbe non essere influenza. 🔗 Leggi su Tvzap.it
"Preparatevi alla guerra", dal Pentagono l'alert ai generali. E Trump avverte Putin sul nucleare - Da Quantico l'allerta sulla guerra ai generali e le parole di Trump sulla Russia. Lo riporta msn.com
Guerra a Gaza City, Trump chiude l'Onu ai palestinesi - Le forze israeliane hanno dichiarato Gaza City 'zona di guerra' e avviato le operazioni militari, scatenando l'ira di Hamas che promette "un bagno di sangue" per i soldati dello Stato Ebraico. Secondo ansa.it