4 ott 2025

Il panorama geopolitico mediorientale è stato scosso da un annuncio inatteso e potenzialmente epocale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha ordinato a Israele di cessare immediatamente i bombardamenti sulla Striscia di Gaza. Questa mossa drastica arriva in seguito alla dichiarazione di Hamas di aver accettato alcuni punti cruciali del piano di pace proposto da Trump, inclusa la promessa di rilasciare tutti gli ostaggi ancora detenuti, catturati durante l’attacco del 7 ottobre 2023, e di rinunciare al potere. La sorprendente dichiarazione di Trump su Truth. La comunicazione, veicolata attraverso la piattaforma social di Trump, Truth, ha avuto un impatto immediato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Guerra a Gaza, l'annuncio di Trump: "Siamo vicini alla pace"

Fine della guerra, Trump "presidente" e la riviera del Medio Oriente: i punti chiave del piano per Gaza - Il testo della proposta Usa prevede diversi punti, dalla pace al rilascio degli ostaggi, fino all'uscita di Hamas.

Hamas accetta il piano di Trump per la pace a Gaza, il Presidente degli Stati Uniti: «Vicini alla fine del conflitto» - «È un grande giorno, concretamente stiamo ponendo fine alla guerra in medio oriente, stiamo riportando a casa gli ostaggi israeliani, è un giorno davvero speciale, grazie ...

