Guerra a Gaza l’annuncio di Trump | Siamo vicini alla pace
Il panorama geopolitico mediorientale è stato scosso da un annuncio inatteso e potenzialmente epocale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha ordinato a Israele di cessare immediatamente i bombardamenti sulla Striscia di Gaza. Questa mossa drastica arriva in seguito alla dichiarazione di Hamas di aver accettato alcuni punti cruciali del piano di pace proposto da Trump, inclusa la promessa di rilasciare tutti gli ostaggi ancora detenuti, catturati durante l’attacco del 7 ottobre 2023, e di rinunciare al potere. La sorprendente dichiarazione di Trump su Truth. La comunicazione, veicolata attraverso la piattaforma social di Trump, Truth, ha avuto un impatto immediato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
