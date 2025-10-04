Guerini Chi manifesta deve essere sempre rispettato
ROMA (ITALPRESS) – “Il piano americano, accettato da numerosi Paesi arabi, è un passo importante per conseguire l’obiettivo di raggiungere la pace e fermare la sofferenza della popolazione di Gaza. Si poteva arrivare a una convergenza più significativa in Parlamento e abbiamo lavorato per riuscirci. Ma il contesto molto polarizzato, con gli attacchi alle opposizioni giunti da chi guida il governo e qualche irrigidimento a sinistra, non ha aiutato. Per questo abbiamo lavorato all’astensione sulla risoluzione della maggioranza che era il massimo che si poteva ottenere in questo passaggio e credo sia stato un risultato alla fine positivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: guerini - manifesta
Meloni “scala” il Pd e lo intrappola su Gaza. I dem inseguono Conte e sulle risoluzioni si dividono, sia alla Camera che al Senato. Guerini: “Non sottomettiamoci ad Albanese”. Di Carmelo Caruso - facebook.com Vai su Facebook
Guerini “Chi manifesta deve essere sempre rispettato” - ROMA (ITALPRESS) – “Il piano americano, accettato da numerosi Paesi arabi, è un passo importante per conseguire l’obiettivo di ... Secondo iltempo.it
Corteo pro-Pal oggi 4 ottobre a Roma: il percorso. L’appello di Guerini (Pd): “Chi manifesta, deve essere rispettato” - Il deputato del Pd: “Uno sciopero non ha il compito di risolvere una questione o di indicare una soluzione. Lo riporta affaritaliani.it