Guazzini brilla agli Europei È medaglia d’argento

Per soli sei secondi Vittoria Guazzini, la pluricampionessa di Poggio a Caiano, non ha conquistato assieme alle compagne del terzetto azzurro, Elena Cecchini e l'iridata Federica Venturelli, la medaglia d'oro nella prova a cronometro della staffetta mista ai Campionati Europei in corso in Francia. Decisivo l'ultimo chilometro tutto in salita. Il terzetto dell'Italia aveva ricevuto da quello maschile formato da Ganna, Milesi e Frigo, un "tesoretto" di 23 secondi di vantaggio a metà gara al ventesimo chilometro. Nella seconda parte della prova le azzurre dovevano difendere il vantaggio contro le francesi apparse scatenate.

