guardie svizzere giurano 27 reclute giurano

Giovanissimi, celibi e di fede cattolica. Ovviamente 100% svizzeri. In Vaticano hanno giurato 27 nuove guardie dell'esercito più piccolo al mondo che ha il compito di difendere il Papa e sorvegliare i suoi palazzi. Alla cerimonia ufficiale era presente anche Leone XIV. Non succedeva dai tempi di Paolo VI, era il 1968.

© Tgcom24.mediaset.it - Guardie Svizzere, giurano 27 reclute