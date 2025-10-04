Guardie Svizzere giurano 27 reclute giurano
Giovanissimi, celibi e di fede cattolica. Ovviamente 100% svizzeri. In Vaticano hanno giurato 27 nuove guardie dell'esercito più piccolo al mondo che ha il compito di difendere il Papa e sorvegliare i suoi palazzi. Alla cerimonia ufficiale era presente anche Leone XIV. Non succedeva dai tempi di Paolo VI, era il 1968. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Vaticano, nuova uniforme per le Guardie svizzere. Il giuramento il 4 ottobre
Leone XIV al giuramento delle Guardie svizzere: l’ultimo Papa fu Paolo VI
Le Guardie Svizzere Pontificie, il più antico esercito regolare ancora attivo al mondo, hanno presentato un nuovo modello di uniforme storica che sarà indossato in occasioni ufficiali. - X Vai su X
Vaticano 27 reclute delle Guardie Svizzere giurano davanti al Papa - Sono 27 le nuove reclute delle Guardie Svizzere che hanno giurato oggi davanti al Papa, nel Cortile di San Damaso in Vaticano. Come scrive bluewin.ch
Guardie svizzere giurano 4 ottobre, slittò per lutto Francesco - Il giuramento di 27 nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia avrà luogo il 4 ottobre alle ore 17 nel Cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico in Vaticano. Segnala ansa.it