Guardie ittiche operazione di controllo lungo il fiume Amaseno | 900 euro di multe

Terracina, 4 ottobre 2025 – Proseguono le attività di controllo e tutela ambientale da parte delle Guardie Ittiche Volontarie sul territorio della Pianura Pontina. Nel corso della giornata odierna, le guardie hanno fermato e verbalizzato alcuni cittadini stranieri intenti a pescare nelle acque del fiume Amaseno, a pochi metri dal Monumento Nazionale dell’Abbazia di Fossanova, sito di grande valore storico e archeologico. I pescatori, sorpresi mentre utilizzavano bilance in violazione delle normative vigenti, e rano inoltre sprovvisti della necessaria licenza di pesca. Per le infrazioni accertate sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 900 euro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it