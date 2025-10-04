Guardie ittiche operazione di controllo lungo il fiume Amaseno | 900 euro di multe
Terracina, 4 ottobre 2025 – Proseguono le attività di controllo e tutela ambientale da parte delle Guardie Ittiche Volontarie sul territorio della Pianura Pontina. Nel corso della giornata odierna, le guardie hanno fermato e verbalizzato alcuni cittadini stranieri intenti a pescare nelle acque del fiume Amaseno, a pochi metri dal Monumento Nazionale dell’Abbazia di Fossanova, sito di grande valore storico e archeologico. I pescatori, sorpresi mentre utilizzavano bilance in violazione delle normative vigenti, e rano inoltre sprovvisti della necessaria licenza di pesca. Per le infrazioni accertate sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 900 euro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: guardie - ittiche
Controlli delle Guardie Ittiche a Terracina e Pontinia: oltre mille euro di multe
Bagni nel Piave, guardie ittiche e venatorie schierate per far rispettare il divieto
Blitz delle Guardie Ittiche Fipsas: 22 pescatori verbalizzati Weekend di verifiche sui fiumi Ufente, Sisto, Portatore, Linea Pio, Amaseno e i canali di navigazione Le Guardie Ittiche Regionali della Fipsas non allentano la pressione per contrastare i… - X Vai su X
Maxi-controlli della Guardia Costiera a Palermo: sequestrate 15 tonnellate di prodotti ittici - Prosegue senza sosta l’attività di vigilanza e controllo della filiera della pesca da parte del 12° Centro Controllo Area Pesca della Capitaneria di Porto ... Secondo sicilianews24.it
Palermo, la Guardia costiera sequestra 2mila chili di prodotti irregolari - PALERMO – Nel periodo compreso tra il 15 settembre al 30 settembre i militari della Guardia costiera, dopo intensa attività di controllo del territorio, hanno effettuato diverse ispezioni allo scopo ... Si legge su livesicilia.it