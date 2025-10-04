Guardiagrele nuova illuminazione per il campo sintetico | completato l’ammodernamento dello stadio Tino Primavera

Il campo di allenamento in sintetico dello stadio comunale "Tino Primavera" di Guardiagrele è ora dotato di un moderno impianto di illuminazione. L’intervento è stato realizzato grazie ai fondi per l’efficientamento energetico e segna il completamento dei lavori di ammodernamento dell’intero. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

