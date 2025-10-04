Gruppo Lombardi Avellino Basket big match a Verona contro la Tezenis

Ritorna in campo domani alle ore 18.00 il Gruppo Lombardi Avellino Basket, match valido per la terza giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest 20252026. La squadra di coach Maurizio Buscaglia affronta all’AGSM AIM la Scaligera Verona, anche quest’anno brandizzata Tezenis.Sono due delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

