Gruppo di 26 italiani della Flotilla sta per lasciare Israele | cosa succede agli altri 15 in stato di fermo

In corso il rimpatrio in Italia di 26 connazionali membri della Global Sumud Flotilla fermati in mare nei giorni scorsi dalle forze armate di Israele. Gli italiani prenderanno un volo della Turkish Airlines che dovrebbe decollare alle 14 circa (le 13 in Italia) diretto a Istanbul. Altri 15 italiani restano in stato di fermo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flottilla sta per lasciare Israele con un charter. Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul. Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno da aeroporto di Eilat. Gli altri 15 italian - X Vai su X

Il ministro #Tajani sottolinea che gli attivisti italiani avranno pronta assistenza consolare per poi scegliere il rimpatrio immediato. Tajani ieri sera insieme a #Bernini ha accolto un gruppo di studenti e ricercatori palestinesi provenienti dalla Striscia di #Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, 26 italiani stanno per lasciare Israele. Altri 15 in attesa espulsione giudiziaria - Sarà la prossima settimana per gli altri che non hanno firmato volontariamente. Secondo ecodibergamo.it