Griglia di partenza MotoGP GP Indonesia 2025 | pole di Bezzecchi male le Ducati

Il dado è tratto. Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP di Indonesia, atto numero diciotto del Motomondiale 2025 di MotoGP, in fase di svolgimento questo fine settimana presso il tracciato internazionale di Mandalika. Nello specifico il centauro in forza all’Aprilia ha segnato il miglior tempo di 1:28.832 staccando di ben 0.398 la Gresini di Fermin Aldeguer e di 0.452 la Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez. In seconda fila si è invece accomodato Alex Rins (Yamaha), quarto a mezzo secondo precedendo così Pedro Acosta (KTM) e Luca Marini (Honda), rispettivamente quinto e sesto a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

