Griglia di partenza MotoGP GP Indonesia 2025 | Bezzecchi in pole Marquez in terza fila Bagnaia in sesta!
Il dado è tratto. Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP di Indonesia, atto numero diciotto del Motomondiale 2025 di MotoGP, in fase di svolgimento questo fine settimana presso il tracciato internazionale di Mandalika. Nello specifico il centauro in forza all’Aprilia ha segnato il miglior tempo di 1:28.832 staccando di ben 0.398 la Gresini di Fermin Aldeguer e di 0.452 la Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez. In seconda fila si è invece accomodato Alex Rins (Yamaha), quarto a mezzo secondo precedendo così Pedro Acosta (KTM) e Luca Marini (Honda), rispettivamente quinto e sesto a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: griglia - partenza
Griglia di partenza MotoGP, GP Germania 2025: risultati e classifica qualifiche
Griglia di partenza MotoGP, GP Germania 2025: Marc Marquez in pole position, 11° Bagnaia
MotoGP Germania, le qualifiche: Marquez è sempre pole. La griglia di partenza
Si parla (e basta, per ora) di fare Gran Premi più brevi, di togliere le prove libere e persino di invertire la griglia di partenza - facebook.com Vai su Facebook
Schieratevi sulla griglia di partenza, piloti: manca solo un'ora all'inizio dell'evento online European September Circuit di #MarioKartWorld! - X Vai su X
Griglia di partenza MotoGP, GP Indonesia 2025: pole di Bezzecchi, male le Ducati - Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP di Indonesia, atto numero diciotto del ... Come scrive oasport.it
Griglia di partenza MotoGp/ GP Indonesia 2025 Mandalika: chi in pole position? (Oggi 4 ottobre) - Griglia di partenza MotoGp, GP Indonesia 2025 Mandalika oggi sabato 4 ottobre: una nuova mattina in compagnia della caccia alla pole position. Da ilsussidiario.net