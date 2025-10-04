Calato il sipario sulle qualifiche del GP di Singapore, tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino di Singapore, i team hanno lavorato alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile per massimizzare la prestazione e conquistare la miglior piazzola possibile in griglia. Un tracciato molto complicato, per la vicinanza dei muretti alla carreggiata, in funzione poi delle oggettive difficoltà che ci saranno nel superare. Lungo 4,940 chilometri, comprende 19 curve. Le modifiche introdotte nel 2023 ne hanno ridotto il numero (erano 23), trasformando la parte successiva alla curva 16 in un rettilineo di circa 400 metri di lunghezza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Singapore 2025: Russell in pole, Antonelli in seconda fila, Leclerc in quarta!