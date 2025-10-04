Griefbot l’illusione dell’eternità | così l’IA promette di ridarci voce e volto dei morti

Il dono più toccante che ci ha fatto l’Intelligenza artificiale è l’Immortalità artificiale. O per essere più precisi la Resurrezione artificiale. Di cosa si tratta? Di quei prodigiosi griefbot, «dove ogni dramma è un falso» che ti permettono per citare Caruso di Lucio Dalla «con un po’ di trucco e con la mimica», di ritrovare la voce, il volto, l’espressione del defunto; un collage retroattivo, tecnologicamente avanzato che consente di conversare col morto e riascoltare le sue parole, e le cose che lui diceva riversate oggi. Ma tutto è fiction, frutto di algoritmi, che in questo caso potremmo definire nostalgoritmi, evocando il ritmo dolce e dolente della nostalgia. 🔗 Leggi su Panorama.it

