greta thunberg umiliata dai soldati e costretta a baciare la bandiera israeliana detenuta in una cella infestata da cimici

Roma, 4 ottobre 2025 - A Greta Thunberg, forse per la sua notorietà internazionale come attivista, è stato riservato un trattamento particolare da parte dell'Idf, umiliante. La giovane svedese, nota per le sue battaglie a favore dello sviluppo sostenibile e contro la crisi climatica, era su una delle navi della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza con gli aiuti umanitari, ed è stata arrestata dagli israeliane come gli altri a bordo delle navi della spedizione. Ma Greta "nonostante sia poco più di una bambina, è stata presa di mira dagli israeliani. E' stata bendata, ammanettata, trascinata e costretta a baciare la bandiera israeliana", ha raccontato ai microfoni della Cnn turca il giornalista Ersin Celik, anche lui assieme alla giovane svedese su un'imbarcazione della Flotilla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

