Greta Thunberg umiliata dai soldati e costretta a baciare la bandiera israeliana Detenuta in una cella infestata da cimici
Roma, 4 ottobre 2025 - A Greta Thunberg, forse per la sua notorietà internazionale come attivista, è stato riservato un trattamento particolare da parte dell'Idf, umiliante. La giovane svedese, nota per le sue battaglie a favore dello sviluppo sostenibile e contro la crisi climatica, era su una delle navi della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza con gli aiuti umanitari, ed è stata arrestata dagli israeliane come gli altri a bordo delle navi della spedizione. Ma Greta "nonostante sia poco più di una bambina, è stata presa di mira dagli israeliani. E' stata bendata, ammanettata, trascinata e costretta a baciare la bandiera israeliana", ha raccontato ai microfoni della Cnn turca il giornalista Ersin Celik, anche lui assieme alla giovane svedese su un'imbarcazione della Flotilla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: greta - thunberg
Greta Thunberg partecipa alla protesta pro-palestina in Albania
La riffa antifascista, Greta Thunberg e le piroette sinistre: ecco il podio dei peggiori
Carmen Giannattasio: «Prima di diventare un soprano internazionale, cambiavo i pannolini a Greta Thunberg. Il momento più doloroso? Aver perso mio padre mentre ero a Buenos Aires a cantare l'Aida»
Greta Thunberg "La nostra casa è in fiamme. la nostra battaglia contro il cambiamento climatico" Sempre attuale I nostri consigli di lettura per tutte le età Leggere per approfondire Vi aspettiamo in libreria! Il Ghigno Libreria Molfetta "Il futuro in - facebook.com Vai su Facebook
L'appello di #GretaThunberg prima dell'arresto #Flotilla #GlobalSumudFlotilla - X Vai su X
Greta Thunberg “umiliata dai soldati e costretta a baciare la bandiera israeliana”. Detenuta in una cella infestata da cimici - Il giornalista Lorenzo D’Agostino: “Avvolta nella bandiera israeliana ed esibita come un trofeo” ... Secondo msn.com
“Greta Thunberg costretta a baciare la bandiera israeliana”. Denuncia dei giornalisti sulla Flotilla - Il cronista Lorenzo D’Agostino racconta, all'agenzia turca Anadolu, il momento del fermo in acque internazionali con gli attivisti sottoposti a condizioni ... Segnala repubblica.it