Greta Thunberg media | Detenuta in una cella con cimici e costretta a baciare la bandiera di Israele
Un giornalista turco, tra gli attivisti della Flotilla fermata dall'Idf, ha riferito che Thunberg sarebbe stata "presa di mira dagli israeliani", i quali avrebbero agito in questo modo perché "è un personaggio pubblico che si è esposto negli ultimi mesi contro Israele". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: greta - thunberg
Greta Thunberg partecipa alla protesta pro-palestina in Albania
La riffa antifascista, Greta Thunberg e le piroette sinistre: ecco il podio dei peggiori
Carmen Giannattasio: «Prima di diventare un soprano internazionale, cambiavo i pannolini a Greta Thunberg. Il momento più doloroso? Aver perso mio padre mentre ero a Buenos Aires a cantare l'Aida»
Greta Thunberg "La nostra casa è in fiamme. la nostra battaglia contro il cambiamento climatico" Sempre attuale I nostri consigli di lettura per tutte le età Leggere per approfondire Vi aspettiamo in libreria! Il Ghigno Libreria Molfetta "Il futuro in - facebook.com Vai su Facebook
L'appello di #GretaThunberg prima dell'arresto #Flotilla #GlobalSumudFlotilla - X Vai su X
Flotilla, Greta denuncia: "In una cella con le cimici" E i parlamentari italiani già casa - Greta Thunberg detenuta in una cella "infestata da cimici" e detenuti lasciati per ore senza cibo né acqua. Segnala iltempo.it
"Ha dovuto baciare la bandiera di Israele": Greta Thunberg detenuta in una cella infestata da cimici - L'attivista ha raccontato alle autorità svedesi le difficoltà che sta vivendo in cella. Si legge su today.it