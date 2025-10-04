Greta Thunberg media | Detenuta in una cella con cimici e costretta a baciare la bandiera di Israele

Ildifforme.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giornalista turco, tra gli attivisti della Flotilla fermata dall'Idf, ha riferito che Thunberg sarebbe stata "presa di mira dagli israeliani", i quali avrebbero agito in questo modo perché "è un personaggio pubblico che si è esposto negli ultimi mesi contro Israele". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

greta thunberg media detenuta in una cella con cimici e costretta a baciare la bandiera di israele

© Ildifforme.it - Greta Thunberg, media: “Detenuta in una cella con cimici e costretta a baciare la bandiera di Israele”

In questa notizia si parla di: greta - thunberg

greta thunberg media detenutaFlotilla, Greta denuncia: "In una cella con le cimici" E i parlamentari italiani già casa - Greta Thunberg detenuta in una cella "infestata da cimici" e detenuti lasciati per ore senza cibo né acqua. Segnala iltempo.it

greta thunberg media detenuta"Ha dovuto baciare la bandiera di Israele": Greta Thunberg detenuta in una cella infestata da cimici - L'attivista ha raccontato alle autorità svedesi le difficoltà che sta vivendo in cella. Si legge su today.it

