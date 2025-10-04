Greta Thunberg in carcere in Israele | Senza cibo né acqua solo un pacchetto di patatine La sua cella infestata dalle cimici

Leggo.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attivista ambientalista Greta Thunberg ha dichiarato alle autorità svedesi di essere sottoposta a duri trattamenti mentre è in custodia israeliana, dopo essere stata arrestata. 🔗 Leggi su Leggo.it

greta thunberg in carcere in israele senza cibo n233 acqua solo un pacchetto di patatine la sua cella infestata dalle cimici

© Leggo.it - Greta Thunberg in carcere in Israele: «Senza cibo né acqua, solo un pacchetto di patatine. La sua cella infestata dalle cimici»

In questa notizia si parla di: greta - thunberg

Greta Thunberg partecipa alla protesta pro-palestina in Albania

La riffa antifascista, Greta Thunberg e le piroette sinistre: ecco il podio dei peggiori

Carmen Giannattasio: «Prima di diventare un soprano internazionale, cambiavo i pannolini a Greta Thunberg. Il momento più doloroso? Aver perso mio padre mentre ero a Buenos Aires a cantare l'Aida»

Global Sumud Flotilla, attivisti in carcere in Israele - Israel Prison Service ha diffuso un video che mostra gli attivisti della Global Sumud Flotilla trattenuti e portati in prigione. Scrive tg24.sky.it

greta thunberg carcere israeleFlotilla, il video del fermo di Greta Thunberg. Israele: "Lei e i suoi amici sono salvi" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla, il video del fermo di Greta Thunberg. Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Greta Thunberg Carcere Israele