Greta Thunberg detenuta in una cella infestata da cimici | Senza cibo né acqua La denuncia degli attivisti turchi | È stata costretta a baciare la bandiera israeliana

«Detenuta in una cella infestata da cimici, senza acqua né cibo e costretta a tenere delle bandiere mentre i soldati scattavano delle fotografie». Secondo quanto riportato dal Guardian, che ha avuto accesso a una corrispondenza del ministero degli Esteri svedese, Greta Thunberg avrebbe subito trattamenti «inumani» durante la sua detenzione in Israele. L’attivista è stata arrestata nei giorni scorsi, insieme agli oltre 400 attivisti, politici e giornalisti provenienti da tutto il mondo, dalle forze di difesa israeliane (IDF) mentre si trovava in acque internazionali a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria che aveva lo scopo di portare gli aiuti umanitari e rompere il blocco navale imposto da Israele sulla Striscia di Gaza, in vigore da 16 anni. 🔗 Leggi su Open.online
