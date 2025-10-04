Greta Thunberg detenuta in carcere a Israele | Senza cibo né acqua e con la cella infestata da cimici

Arrestata insieme ai suoi compagni della Global Sumud Flotilla, Greta Thunberg si trova detenuta in un carcere di Israele. Stando a quanto riportato dal Guardian, la giovane attivista ha potuto incontrare un funzionario di Stoccolma al quale ha denunciato la condizione in cui si trova in questo momento. Stando a quanto affermato dalla giovane, le sarebbero stati serviti poco cibo e poca acqua. E la sua cella sarebbe invasa di cimici. La Thunberg, dunque, racconta di essere sottoposta a trattamenti durissimi. Nell'email inviata dal ministero degli Esteri svedese, e visionata dal quotidiano inglese, si legge che l'ambasciata ha incontrato Greta, la quale "ha riferito di disidratazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

