Greta Thunberg arrestata in Israele | le accuse degli attivisti sulla detenzione

Nuove testimonianze emergono dagli attivisti turchi della Flotilla, recentemente rilasciati da Israele dopo che le loro imbarcazioni dirette verso Gaza sono state fermate. In un’intervista a Cnn Turk, alcuni membri hanno raccontato dettagli sulle condizioni vissute durante la detenzione da parte delle autorità israeliane. Le dichiarazioni su Greta Thunberg dopo l’arresto. Al centro dell’attenzione c’è il racconto di Ersin Celik, noto attivista turco, che ha riferito presunti maltrattamenti nei confronti di Greta Thunberg, presente nella spedizione umanitaria. “L’hanno trascinata a terra, l’hanno costretta a baciare la bandiera israeliana. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Greta Thunberg arrestata in Israele: le accuse degli attivisti sulla detenzione

