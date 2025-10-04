Greta dalla cella in Israele si lamenta con l’ambasciata svedese | hanno i letti duri e con le cimici

L’attivista ambientalista Greta Thunberg si è lamentata con l’ambasciata svedese in Israele per il trattamento in cui viene sottoposta durante la sua detenzione successiva al blocco della flottiglia che trasportava aiuti a Gaza. Lo riporta il Guardian che ha visionato un’e-mail inviata dal ministero degli Esteri svedese a persone vicine a Thunberg. Dalla cella l’attivista svedese si lamenta per le celle scomode e il cibo. Nella corrispondenza un funzionario che ha visitato l’attivista in prigione ha affermato che la 22enne svedese ha raccontato di essere stata detenuta in una cella infestata da cimici, con troppo poco cibo e poca acqua. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

