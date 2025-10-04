Green pass contraffati sfruttando l' immagine di un poliambulatorio in sei a processo
Erano i mesi più duri della pandemia da Covid-19, quando per tornare a frequentare bar, ristoranti, eventi e avere una parvenza di normalità era necessario esibire il Green pass. Quel certificato, ottenuto dopo vaccinazione o tampone negativo, era diventato indispensabile per la vita quotidiana. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Chi è Mario Draghi? La più grande nullità della Storia d'Italia: dal green pass alle frasi sul vaccino Covid al "volete la pace o il condizionatore"
Green pass, chiusure e vaccini coatti: le follie giuridiche restano irrisolte
Il leader dei No Green Pass Stefano Puzzer vince il ricorso contro il licenziamento: la decisione dei giudici
Ha taciuto sul Green Pass e su Stellantis, ha firmato contratti a 5 euro e non ha detto una parola quando i suoi amici abolivano l'articolo 18. Landini abbassava la testa di fronte alla sinistra, alza le penne solo di fronte al Governo di Giorgia Meloni. Che brutto
Falsi green pass per vedere il Milan, chiesto processo per 6 fra Rimini e Riccione - Avrebbero usato certificati Covid falsi per andare a ballare o per entrare a San Siro a vedere le partite del Milan. Da chiamamicitta.it