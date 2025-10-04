Grecia sciopero generale contro le 13 ore di lavoro al giorno e la pensione a 74 anni
Migliaia di lavoratori hanno paralizzato la Grecia giovedì scorso per protestare contro una proposta di legge che potrebbe estendere l’orario lavorativo fino a 13 ore al giorno per lo stesso datore di lavoro. Lo sciopero generale, indetto dalla Confederazione dei lavoratori greci (Gsee) e da quella dei dipendenti pubblici (Adedy), ha coinvolto ampi settori del Paese: dalla sanità ai trasporti, dalle scuole agli uffici pubblici. Manifestazioni in tutta la Grecia. In piazza Syntagma, davanti al Parlamento ad Atene, si sono radunate circa 8.000 persone, secondo le stime della polizia. Cortei si sono svolti anche a Salonicco e in altre città, con slogan come “Giù le mani dai nostri diritti” e “No al lavoro medievale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: grecia - sciopero
