Graziella Catozza porta la Calabria al dialogo globale sul clima unica calabrese tra i 400 leader mondiali riuniti a Castel Gandolfo
Nel cuore della cittadina pontificia, presso il Centro Mariapoli dei Focolarini, si è tenuta la conferenza internazionale “Raising Hope on Climate Change”, in occasione del decimo anniversario dell’enciclica Laudato Sì di Papa Francesco. L’evento, organizzato dal Movimento Laudato Si’ in collaborazione con il Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, Caritas Internationalis, CIDSE, UISG,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
