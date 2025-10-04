Graziella Catozza porta la Calabria al dialogo globale sul clima unica calabrese tra i 400 leader mondiali riuniti a Castel Gandolfo

Feedpress.me | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore della cittadina pontificia, presso il Centro Mariapoli dei Focolarini, si è tenuta la conferenza internazionale “Raising Hope on Climate Change”, in occasione del decimo anniversario dell’enciclica Laudato Sì di Papa Francesco. L’evento, organizzato dal Movimento Laudato Si’ in collaborazione con il Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, Caritas Internationalis, CIDSE, UISG,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

graziella catozza porta la calabria al dialogo globale sul clima unica calabrese tra i 400 leader mondiali riuniti a castel gandolfo

© Feedpress.me - Graziella Catozza porta la Calabria al dialogo globale sul clima, unica calabrese tra i 400 leader mondiali riuniti a Castel Gandolfo

In questa notizia si parla di: graziella - catozza

graziella catozza porta calabriaGraziella Catozza porta la Calabria al dialogo globale sul clima, unica calabrese tra i 400 leader mondiali riuniti a Castel Gandolfo - Nel cuore della cittadina pontificia, presso il Centro Mariapoli dei Focolarini, si è tenuta la conferenza internazionale “Raising Hope on Climate ... Scrive gazzettadelsud.it

Graziella Catozza porta la Calabria al dialogo globale sul clima - Unica calabrese tra i 400 leader mondiali riuniti al Centro Mariapoli di Castel Gandolfo per i 10 anni dell’enciclica Laudato SI ... Secondo lameziainforma.it

Cerca Video su questo argomento: Graziella Catozza Porta Calabria