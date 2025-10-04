Grazie alla Flotilla l’umanità è ancora possibile | Negramaro in concerto al Forum Free Palestine Elisa arriva sul palco con la kefiah – IL VIDEO
I Negramaro, ieri sera venerdì 3 ottobre, si sono esibiti sul palco dell’Unipol Forum di Assago (Milano) per festeggiare i 25 anni di carriera. Una scaletta ricca di hit e con qualche sorpresa. Infatti sul palco Giuliano Sangiorgi e tutta la band hanno accolto a braccia aperte l’amica di sempre Elisa. La cantautrice nei giorni scorsi è scoppiata in lacrime alla notizia del blocco della Flotilla e ha fatto un appello al premier Giorgia Meloni per gli aiuti al popolo palestinese. L’artista è tornata sul tema portando una kefiah (copricapo tradizionale della cultura araba e mediorientale, ndr) sul palco, poggiandola sul pianoforte di Sangiorgi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
