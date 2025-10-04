Gravissimo incidente l’auto si schianta contro un albero poi la tragedia | un morto e due feriti

Un’altra tragedia sulle strade del Grossetano ha scosso la comunità locale nelle prime ore della mattina. Un uomo ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 64, all’altezza dell’incrocio con la strada di Porrona, nel comune di Cinigiano. L’anziano viaggiava a bordo della sua auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo è uscito di strada ed è andato a schiantarsi contro un albero. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al conducente 83enne, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. Accanto a lui si trovavano altre persone rimaste ferite, due in tutto, le cui condizioni non sono state al momento rese note nel dettaglio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it