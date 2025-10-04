Gravi carenze igienico sanitarie Multe per 14mila euro in bar e chalet
Denunce e sanzioni per varie irregolarità e violazioni di legge nell’ambito della tutela della salute pubblica e sicurezza sul lavoro, nonché sospensione di un’attività. Questo l’esito dell’ultimo servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dai carabinieri del comando provinciale di Fermo e svolto in sinergia con il Nas di Ancona ed i militari del Nil di Ascoli Piceno, mirato alla tutela della sicurezza e della legalità sul territorio fermano. L’ispezione condotta in un’azienda agricola di Campofilone, si è conclusa con la denuncia di un uomo italiano di 55 anni, residente fuori provincia, avente il ruolo di socio amministratore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: gravi - carenze
Ospedale di Senigallia, Uiltrasporti: “Gravi carenze personali e carichi lavoro insostenibili”
Strage di Avellino, le motivazioni della condanna di Castellucci: “Gravi carenze organizzative”
Ospedale Gruccia, gravi carenze nel reparto di psichiatria. Chiassai Martini: "Rischia la chiusura"
Riscontrate difformità normative e gravi carenze igieniche. Identificate 39 persone, a terra un pacchetto contenente droga #ilcentro - facebook.com Vai su Facebook
Entro il 2100 carenze idriche gravi nelle aree siccitose - X Vai su X
Controlli NAS Latina: chiuso bar per gravi carenze igienico-sanitarie - Prodotti alimentari sequestrati e distrutti per garantire la sicurezza dei ... Lo riporta latinaquotidiano.it
I NAS chiudono un bar tavola calda per carenze igienico-sanitarie - ovest della provincia è stato chiuso per gravi carenze igieniche e strutturali ... Secondo latinacorriere.it