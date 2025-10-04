Grave incidente sulla Fondovalle dell’Agri 4 morti nel Materano

(Adnkronos) – Quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sabato 4 ottobre in provincia di Matera, in territorio di Scanzano Jonico, sulla strada statale 598 Fondovalle dell'Agri. Secondo i vigili del fuoco del comando provinciale di Matera, il bilancio è di quattro vittime, tutti stranieri, e almeno sei .

Grave incidente stradale nel Materano, 4 morti e 6 feriti - L'incidente ha visto coinvolti una Renault Scenic 7 posti e un camion.

