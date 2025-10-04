Grave incidente stradale 46enne investito sulle strisce pedonali

Napolitoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale nel pomeriggio di sabato 4 ottobre in Via Mario Palermo. Un uomo di 46 anni è stato investito da una Renault Captur, guidata da un 63enne, mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonaliLe sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Immediatamente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: grave - incidente

