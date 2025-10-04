Grave incidente nel Materano quattro morti e sei feriti in uno scontro tra un' auto e un camion

Secondo i primi accertamenti le vittime sono tutte di nazionalità pakistana, ò'incidente è avvenuto a Scanzano Jonico in provincia di Matera.

Grave incidente nel Materano, quattro morti e sei feriti in uno scontro tra un'auto e un camion - L'incidente è avvenuto a Scanzano Jonico in provincia di Matera, secondo i primi accertamenti le vittime sono tutte di nazionalità pakistana ... Riporta virgilio.it

Matera, in 10 su un’auto da sette posti. Quattro morti in un incidente contro un camion - Scanzano Ionico (Matera), 4 ottobre 2025 – Quattro uomini di nazionalità pakistana sono morti in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fo ... Si legge su quotidiano.net