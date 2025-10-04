Grave incidente nel Materano quattro morti e sei feriti in uno scontro tra un' auto e un camion

Notizie.virgilio.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i primi accertamenti le vittime sono tutte di nazionalità pakistana, ò'incidente è avvenuto a Scanzano Jonico in provincia di Matera. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

grave incidente nel materano quattro morti e sei feriti in uno scontro tra un auto e un camion

© Notizie.virgilio.it - Grave incidente nel Materano, quattro morti e sei feriti in uno scontro tra un'auto e un camion

In questa notizia si parla di: grave - incidente

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave

Grave incidente: muore motociclista all’uscita del tunnel di Arco Felice

Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione

grave incidente materano quattroGrave incidente nel Materano, quattro morti e sei feriti in uno scontro tra un'auto e un camion - L'incidente è avvenuto a Scanzano Jonico in provincia di Matera, secondo i primi accertamenti le vittime sono tutte di nazionalità pakistana ... Riporta virgilio.it

grave incidente materano quattroMatera, in 10 su un’auto da sette posti. Quattro morti in un incidente contro un camion - Scanzano Ionico (Matera), 4 ottobre 2025 – Quattro uomini di nazionalità pakistana sono morti in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fo ... Si legge su quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Grave Incidente Materano Quattro