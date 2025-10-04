Grave incidente nel Civ al Mugello | 21enne elitrasportato in ospedale lotta per la vita

Lo scontro con un altro pilota durante una gara del Campionato Italiano Velocità di SportBike. Stabilizzato e intubato in pista, è stato portato a Careggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Grave incidente nel Civ al Mugello: 21enne elitrasportato in ospedale, lotta per la vita

È grave in ospedale dopo un incidente, l’azienda lo assume a tempo indeterminato: “Sono commosso” - X Vai su X

Davide Conte, grave incidente in moto sulla pista del Mugello: il pilota 21enne è stato intubato e portato in eliambulanza all'ospedale - Davide Conte ha avuto un grave incidente in moto sulla pista del Mugello oggi, sabato 4 ottobre, mentre era in gara con le Sport Bike al ... msn.com scrive

Chivasso prega. Grave incidente al Mugello:Davide Conte in gravissime condizioni dopo una caduta in gara. - Il 21enne pilota torinese, campione italiano della Yamaha R7 Cup, è stato coinvolto in un violento incidente durante il Campionato Italiano Velocità. Lo riporta giornalelavoce.it