Grave incidente al Mugello | il motociclista italiano Paolo Conte in rianimazione al Careggi

Grave incidente in pista al Mugello per il pilota di moto Paolo Conte mentre era in gara con le Sport Bike al Campionato italiano velocità di motociclismo (Civ). Secondo alcune ricostruzioni il motociclista, che ha 21 anni, nel corso del penultimo giro avrebbe urtato un altro pilota all’uscita della curva Bucine, che è l’ultima prima del rettilineo del traguardo. Conte è caduto a finire nella ghiaia. Le conseguenze sono apparse subito serie ed è stata esposta la bandiera rossa per interrompere la corsa e permettere ai sanitari di entrare in pista per dare soccorso. Il centauro è stato stabilizzato, intubato e successivamente trasportato in eliambulanza all’ospedale di Careggi a Firenze. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

